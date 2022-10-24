Коли закінчиться війна в Україні і що відбуватиметься на фронті взимку – Буданов розповів

Керівник ГУР розповів про тактику росіян, терміни закінечення війни та події на фронті, які відбуватимуться незабаром.

Війна в Україні може закінчитися до літа наступного року. ЗСУ поступово буде рухатися вперед, а російські війська намагатимуться утримати все, що змогли захопити, і робитимуть спроби хоч якось просунутися в Донецькій області.

Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді".

"Ви маєте зрозуміти, що я роблю свої висновки, спираючись на інформацію, а не просто тому, що мені так хочеться. Я сподіваюся на це дуже сильно", - сказав Буданов, відповідаючи на запитання, чи справді він вважає, що війна закінчиться до літа наступного року.

За його словами, росіяни найближчим часом насамперед намагатимуться утримати все, що вони змогли захопити, і робитимуть спроби хоч якось просунутися в Донецькій області.

"Тому що насправді жодне зі стратегічних завдань, яке ставили росіяни на початку "спеціальної воєнної операції", як вони це називали, не досягли. Більше того, зараз вони втрачають навіть те, що змогли окупувати. А це, знову ж таки, ми повертаємося до середньостатистичного росіянина, який дивиться телевізор, і йому кажуть, що росіяни втратили те, те, те, якесь там село. Це катастрофа. Вони обігрують це різними словами, наприклад: "тактичне перегрупування", "зайняття більш вигідних рубежів" і так далі... Але ж всі все розуміють", - каже керівник ГУР.

Також Буданов розповів, до чого цивільним людям потрібно готуватися найближчими місяцями.

"Нічого нового не з'явиться. Все, як є, так буде. Поступово ми будемо потрошку рухатися вперед, вони потроху будуть втрачати. Десь продовжать завдавати удари своїми "Шахедами" і меншою кількістю ракет, тому що не так багато їх лишилося", - сказав він.

За його словами, терор мирних жителів триватиме.

"На жаль, так. Весь російський режим – це суцільний терор, вони інакше не зможуть", - зазначив Буданов.

За його словами, взимку війна трохи стихне.

"Це теж логічно, тому що взимку будуть проблеми фізико-географічні, як кажуть. Нас ще чекає зима така, більш-менш тепла, тому ґрунт буде в'язкий, і в принципі уже зараз колісна техніка на полі бою майже не працює, тільки гусенична. Це все тільки ускладниться з початком суцільних дощів", - резюмував він.

Війна в Україні

Війська Російської Федерація повномасштабно вторглася до України 24 лютого 2022 року.

За цей період ЗСУ знищили ворожого особового складу станом на 24 жовтня орієнтовно 67940.

Днями Генеральний штаб зробив тривожну заяву, що загроза з Білорусі зростає, і що напрямок наступу може бути змінений на захід білорусько-українського кордону. Тим часом до Білорусі продовжують прибувати російські військовослужбовці у межах спільного розгортання військ двох країн.

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