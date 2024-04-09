Коли закінчується навчальний рік у школах 2024 року: Міносвіти назвало дату початку літніх канікул

В Міносвіти розповіли, коли починаються літні канікули 2024 року в Україні.

Міністерство освіти України визначило відповідні дати й додатково дозволило встановлювати графіки канікул на місцях.

Коли починаються літні канікули 2024 року

Для подолання освітніх прогалин, які утворилися через повномасштабну війну в Україні, МОН вирішило додати ще один місяць. До слова, дати навчального року визначалися відповідно до постанови уряду від 28 липня 2023 року № 782.

Так, Міносвіти рекомендує місцевій владі та школам самостійно визначати дату останнього дзвоника та літніх канікул. Однак, здебільшого в українських школах останній дзвоник цьогоріч пролунає 31 травня.

Літні канікули 2024 року за рекомендацією МОН почнуться 29 червня 2024 року і закінчаться 31 серпня 2024 року.

Варто зауважити, що в червні в школах може ще тривати атестація, а також так звані компенсаторні заняття, які були створені для подолання освітніх втрат.

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