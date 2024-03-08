Коли закон про мобілізацію запрацює: пояснення нардепа

Складно прогнозувати, коли буде ухвалений законопроєкт про мобілізацію, тому що 4,2 тис. правок. Результат ми можемо побачити за декілька місяців.

Про це сказав нардеп Єгор Чернєв в інтерв'ю "Українським новинам".

Які перспективи

За словами нардепа, мають бути проведені обговорення цього законопроєкту і правок з фракціями. Якщо фракції погодять, що вони знімають свої правки, або там замість 400 правок будуть наполягати на 20 правках, то це може зайняти день, два, три. Якщо ж підуть по кожній правці, це може зайняти тиждень.

"По-перше, там дуже багато правок, які повторюються, і тому їх можна згрупувати і по одній правці проголосувати або за, або проти, і одразу 200 правок чи 300 правок відкинути. Але знову ж таки, кожен народний депутат має право по своїй правці виступити хвилину і поставити її на голосування. Я сподіваюся, що не по всім чотирьом тисячам", – каже Чернєв.

Він зауважує, що різні положення починають діяти в різний час. Є, наприклад, електронний кабінет, який має бути розроблений найближчими місяцями. Слід зважати на те, що у кінцевих положеннях зазначається: протягом 60 днів з дня набрання законом чинності всі мають поновити свої дані, а зробити це можна саме через електронний кабінет.

"І тому тут прив'язуватися до 60 днів після набрання чинності цим законом досить складно, тому що незрозуміло, коли буде електронний кабінет, щоб просто не було ситуації, за якою людина має виконати закон, але не може це зробити через те, що електронного кабінету немає. Є певна колізія, я думаю, що ми це також будемо ще врегулювати вже у сесійній залі", – пояснив нардеп.

Як наголосив Чернєв, закон набере чинності після підписання президентом. При цьому є фактор електронного кабінету, початку мобілізації за новими правилами, підзаконні акти, які мають бути розроблені.

"Якщо ми говоримо про те, що, наприклад, запрацював цей закон і почалася нова, хвиля мобілізації, то це ще два чи три місяці, залежно від того, яка спеціалізація у людини на тренування, і тільки потім ми можемо говорити, що ця людина вже за новим законом про мобілізацію потрапила у війська", – резюмував він.

Нагадаємо, Рада окремо голосувала законопроєкт щодо зменшення призовного віку з 27 до 25, але документ досі не підписаний. Можливі два варіанти: або президент підпише той законопроєкт, або ця норма буде проголосована в законопроєкті про мобілізацію.

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