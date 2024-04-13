Коли законопроєкт про демобілізацію можуть внести у ВР: відповідь Міноборони

Міноборони спільно з Генштабом ЗСУ вже працюють над законопроєктом про демобілізацію, який планують внести на розгляд Верховної Ради протягом найближчих кількох місяців.

Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в етері телемарафону.

З його слів, з цього питання вже є окремі напрацювання, оскільки у редакції першого читання законопроєкту про мобілізацію були деякі норми, що стосувалися демобілізації. Він також заявив, що розробку законопроєкту про демобілізацію завершат, напевно, швидше, ніж за 8 місяців, як заявили раніше.

"Зрозуміло, що ця тема і важлива, і чутлива. Зрозуміло, що людям, які наразі перебувають на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок. Водночас людей, які мають бойовий досвід, треба замінити підготовленими бійцями, треба їх мати", - сказав він.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила законопроєкт про посилення мобілізації, який викликав багато суперечок. В останній момент з нього вилучили пункт про демобілізацію військових, які від перших днів на фронті.

Президент Володимир Зеленський підписав закон 9281 про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників від 27 до 25 років. Це сталося майже через рік після його ухвалення Верховною Радою.

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