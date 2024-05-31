Коли запрацює електронне бронювання через "Дію": у Міноборони пояснили

Компанії, які бронюватимуть своїх людей через електронний ресурс, мають користуватися "позитивною дискримінацією".

Урядова постанова щодо запуску електронного бронювання через "Дію" буде готова найближчим часом, а робота над функціоналом займе три-чотири тижні.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко під час форуму "Гроші для Перемоги", повідомляє Forbes.

"Міноборони вважає, що електронне бронювання треба зробити якомога швидше, і це має бути автоматично, без додаткових візитів до ТЦК", - сказала Черногоренко.

Усі компанії, які бронюватимуть своїх людей через "Дію", мають користуватися позитивною дискримінацією, вважає заступниця міністра оборони.

Вона зазначила, що проєктом займаються Мінекономіки та Мінцифри.

"Все, що необхідно з точки зору бази "Оберіг", ми зробили. Найближчим часом буде готова відповідна постанова. Думаю, для того, щоб підкрутити функціонал, колегам потрібно три-чотири тижні", – додала вона.

Нагадаємо, постанова Кабміну наразі дозволяє бронювати 50% військовозобов'язаних працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств.

У Верховній Раді планують зареєструвати законопроєкт про економічне бронювання.

Міністр оборони України Рустем Умєров в інтервʼю "Суспільне" сказав, що Міноборони розглядає можливість запрошувати до військомату через електронні сповіщення.

Він уточнив, що спершу інформацію про військовозобов’язаних із баз даних облікують і розподілять на категорії. Громадянам, які підлягають призову на військову службу, надішлють запрошення, навіть, якщо вони за кордоном.

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