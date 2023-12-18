Коли запрацює розмитнення авто в "Дії": Федоров пояснив нюанси

За словами міністра, депутати вже реєстрували законопроєкти щодо розмитнення авто, але вони не були ухвалені.

Верховна Рада почне розглядати оновлений законопроєкт про розмитнення авто 2024 року. Документ передбачає запровадження послуги з розмитнення авто через застосунок "Дія".

Про це віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів у інтерв’ю "24 каналу".

Розмитнення авто в "Дії" – коли почне працювати послуга

Федоров відповів на запитання, коли може запрацювати в "Дії" послуга з розмитнення авто.

"Ми б'ємося за цю послугу з бюрократією і з тими, хто не хоче зробити митницю прозорою. Ми вже реєстрували закони по розмитненню, але вони не були прийняті. Однак хочу сказати і зробити вам спойлер, що до кінця цього року зареєструють оновлений законопроєкт про розмитнення", – повідомив міністр.

Він додав, що оновлений документ має підтримку великої кількості авторів-депутатів, "які вірять, що ця послуга може стати трансформаційною для митниці". Законопроєкт підтримують і прем’єр Денис Шмигаль, і Міністерство фінансів.

Федоров сподівається, що відповідний законопроєкт буде зареєстрований у парламенті до кінця 2023 року.

"Буде зареєстровано вже новий закон. А в новому 2024 році, коли розпочне роботу парламент, можна буде його приймати", – додав очільник Мінцифри.

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Яка користь від розмитнення авто в "Дії"

"Ця послуга дійсно може стати початком великої трансформації митниці, тому що вона виключатиме чиновника, як суб'єктивний фактор оцінки авто. Ми віримо, що вона буде першим кроком великої трансформації. І ми на це сподіваємось", – пояснив Федоров.

Нагадаємо, у червні в Міністерстві цифрової трансформації анонсували, що розмитнення авто через застосунок "Дія" стане доступним вже 2023 року. Очікується, що ця послуга допоможе побороти корупцію на митниці.

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