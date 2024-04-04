Коли запустять е-кабінет військовозобов'язаного: у Міноборони дали відповідь

Кожен військовозобов’язаний зможе закинути запит через електронний кабінет до інших реєстрів і таким чином поповнити або актуалізувати свої дані у реєстрі "Оберіг".

Міністерство оборони планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного влітку 2024 року.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" 4 квітня заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

"Реєстр "Оберіг" вже працює, він офіційно легалізований, на нього отримана комплексна система захисту інформації, Міністерство оборони наповнило реєстр, ми прибрали дублі, неактуальну інформацію, налагодили взаємодію з шістьма великими державними реєстрами – Державною податковою службою, Державної реєстрації актів цивільного стану, Державної судової адміністрації, Міносвіти, Державної міграційної служби, але якщо ви запитуєте про кабінет, можливість якого вже легалізована позавчора законом 10062, то ми плануємо запустити його влітку 2024 року і працюємо над цим максимально швидко", – зазначила посадовиця.

Черногоренко додала, що реєстр "Оберіг"постійно модернізується.

"Наприкінці 2023 року він значно поповнився даними, ми зараз обмінюємося даними про військовозобов’язаних із шістьма найбільшими реєстрами країни, але новий закон покращує взаємодію реєстру з усіма державними реєстрами і розширює перелік даних про військовозобов’язаних", - пояснила вона.

Зокрема, за словами заступниці міністра оборони, в реєстрі є інформація про освіту, зміну даних в інших реєстрах тощо. Крім того, громадянам буде не обов’язково звертатись до ТЦК та СП особисто, вони зможуть надавати свої дані через електронний кабінет військовозобов’язаного.

"Фактично кожен військовозобов’язаний зможе закинути запит через електронний кабінет до інших реєстрів і таким чином поповнити або актуалізувати свої дані в "Оберіг", – підкреслила вона.

Відповідаючи на запитання, чи потрібно особисто кожному створювати свій кабінет, Черногоренко сказала: "Кабінет буде створений для кожного військовозобов’язаного. Це буде заздалегідь готова опція для такої роботи, але чи користуватись таким електронним кабінетом, чи ні, це буде справа кожного громадянина, громадянки, проте ми віримо, що цей зручний ефективний спосіб взаємодії з державою стане в нагоді кожному і кожній".

Заступниця міністра оборони також нагадала, що тепер українцям не треба буде приносити ксерокопії документів, а з будь-якої локації через свій кабінет оновити свої дані або перевірити ті дані, які вже є у реєстрі.

Нагадаємо, 2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон про електронний кабінет військовозобов'язаного.