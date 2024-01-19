Коли запустять електронний кабінет військовозобов’язаного: у Міноборони дали відповідь

У МОУ зазначили, що реєстр військовозобов’язаних не буде розміщуватися в хмарних сховищах країн-членів НАТО.

Міністерство оборони України планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного у другому кварталі поточного року.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.

"Ми плануємо на початку другого кварталу запустити таку можливість, як тільки закон набуде чинності. Це достатньо короткий термін, для подібних інструментів можна сказати миттєвий", — сказала вона. Чорногоренко.

За словами Чорногоренко, в кабінеті військовозобов’язаного буде можливість оновити дані без відвідування територіальних центрів комплектації і далі ці дані уже будуть використовувати ТЦК.

Заступниця Міністра оборони також пояснила, що ухвалений Верховною Радою законопроєкт №10062 про цифровізацію армії удосконалив взаємодію між реєстрами, розширив перелік відомостей про військовозобов’язаних, резервістів і призовників в системі "Оберіг".

Катерина Чорногоренко наголосила, що це дозволить наповнювати "Оберіг" за спрощеною процедурою без зайвої бюрократії, довідок і ксерокопій. "Не потрібно буде нести купу документів. Ми зможемо отримувати ці дані в режимі реального часу з інших реєстрів", — заявила вона.

Також заступник Міністра зазначила, що реєстр військовозобов’язаних не буде розміщуватися в хмарних сховищах країн-членів НАТО.

"Він розміщений на території України. Це важливо зазначити й сказати, що цей реєстр розміщуватиметься на території України. Він вже розгорнутий, вже працює, вже отримав комплексну систему захисту інформації", — сказала вона.

Чорногоренко підкреслила, що буде також запроваджено можливість подати електронну заявку на отримання статусу учасника бойових дій.

Нагадаємо, 16 січня Рада остаточно ухвалила законопроєкт №10062 про створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, запровадження сертифіката захисника та автоматичного отримання УБД.

ТСН.ua зібрав всі подробиці про цей закон.

У свою чергу відомий юрист Ростислав Кравець розкритикував цей документ і заявив, що він "становить загрозу нацбезпеці".

Деякі народні обранці назвали окремі норми у документі надмірним втручанням у приватне життя.

Натомість у Міноборони вважають, що цей закон розблокує цифровізацію української армії.

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