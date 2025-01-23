Коли завершиться активна фаза війни: в уряді озвучили очікування

За словами Юлії Свириденко, гарантії безпеки мають бути складовою майбутньої домовленості, і НАТО тут – найкраще рішення.

Активна фаза російсько-української війни може завершитися цього року. Але Україна потребує практичних кроків для забезпечення безпеки.

Такі очікування бізнесу озвучила перша віцепрем'єрка Юлія Свириденко під час "Українського сніданку" в Давосі.

"Бізнес очікує, що активна фаза війни закінчиться в цьому році. Але, звісно, ми маємо вести переговори про гарантії безпеки і їхнє практичне впровадження", – зазначила вона.

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За словами Свириденко, гарантії безпеки мають бути складовою майбутньої домовленості, і "НАТО тут найкраще рішення".

Віцепрем'єрка додала, що санкції Заходу проти Росії мають залишатися.

"Вони мають посилюватися. І тоді ми маємо обговорити й можемо обговорювати мирну угоду", – сказала Свириденко.

Зазначимо, Світовий банк прогнозує уповільнення зростання економіки України у 2025 році до 2,0%. Прогноз ґрунтується на припущенні, з урахуванням припущення, що активні бойові дії триватимуть протягом усього року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп доручив спецпосланцю США Кіту Келлогу завершити війну в Україні за 100 днів.

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