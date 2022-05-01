Коли Зелені свята 2022 року: історія, традиції, прикмети

Зелені свята або Трійця - одне з 12 найбільших церковних свят. Воно не має постійної дати, тому що прив'язане до святкування Великодня, однак завжди припадає на теплу пору року. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли Зелені свята 2022 року, а також про традиції та історію цих днів.
Зелені свята або Трійця: історія
Свято Трійці присвячене зішестю на апостолів Святого Духа, який мав вигляд вогненних язиків. Саме після цього вони навчилися пророкувати та зцілювати різноманітні хвороби. А ще багато з них заговорили різними мовами, щоб нести Слово Боже населенню всіх країн світу.
Назву "Трійця" свято отримало через те, що людям саме цього дня відкрилася Пресвята Трійця - Бог Отець, Бог Син та Бог Дух святий.
Ще в дохристиянські часи люди, які жили на території сучасної України, святкували Зелені свята. Це був давній культ рослинності, а тому цього дня було прийнято прикрашати свою домівку різноманітною зеленню. Пізніше це свято застосували до церковної події - Трійці. Наприклад, у багатьох українськихм істах та селах все ще прикрашають будинок зеленими гілочками, плетуть віночки тощо.
Зелені свята 2022: дата
Трійця традиційно припадає на 50-й день після Великодня. А тому, якщо вам цікаво, якого числа Зелені свята 2022 року, то варто запам'ятати ці дати:
- християни та греко-католики будуть святкувати Зелені свята 20 червня;
- а у католиків це свято припадає на 30 травня.
Чому Зелені свята або Трійця у католиків та християн східного обряду припадають на різні дати? Все просто - вони святкують за різними календарями, як і Великдень. Західні християни використовують григоріанський календар, а східні християни - юліанський.
Основні традиції
Багатьох цікавить таке запитання: скільки днів святкують Зелені свята? Трійця - одне з найбільших церковних свят, а в православній церкві всі вони святкуються не один день. Наприклад, традиційно наступний після великого свята день - це вшанування певної особи або важливої події. Оскільки на Зелені свята основна подія - це зішестя Святого Духа на апостолів, то 21 чеврня 2022 року буде присвячений Святому Духові. За календарем третього дня святкування цієї події немає. Але в храмах весь тиждень (до суботи включно) присвячують Святій Трійці.
За традиціями Зелені свята святкують відвідуванням церкви. Цей день - особливий, а тому тут будуть проводити святкове богослужіння. Храм та домівки на Трійцю прийнято прикрашати зеленою лепехою, пряними травами, духмяними квітами. Священники одягають ризи зеленого кольору, а під час молитов обов'язково згадують перемогу Ісуса Христа над смертю.
Також сьогодні людей цікавить, яке зілля святять на Зелені свята в храмах і чому? Наші предки на Трійцю збирали лікарські трави, які, згідно з повір'ями, набувають цього дня особливої сили. Потім їх йшли святити до церкви, приносили після служби додому і цілий рік зберігали. Ця традиція зберігається і до нині. Особливо часто несуть святити полин, пижмо, чебрець, мелісу, м'яту, аїр та волошки.
Зелені свята або Трійця: прикмети
- На Трійцю не можна призначати весілля, а ось для сватання - це найкраща пора. Якщо цього дня прийдуть свати, то шлюб буде міцним та щасливим.
- Дощ на Зелені свята означає, що рік буде грибним, а урожай - хорошим.
- Якщо стоїть тепла погода - добре вродять огірки.
- Холодні Зелені свята означають дощове і холодне літо.
- Якщо на Трійцю прилетіли стрижі, отже справжнє тепло попереду.
- Почала кувати зозуля - час сіяти льон.