Коли зниклого військового можуть визнати померлим і як діяти його рідним: омбудсмен відповів

Стало відомо, як діяти рідним військовослужбовця, який понад 6 місяців перебуває у сатусі "зниклий бевісти за особливих обставин".

Якщо український військовий зник безвісти у зв’язку з воєнними діями на строк понад 2 роки, або щонайменше на 6 місяців за окремих умов, його родина може звернутися до суду з заявою про визнання його померлим та в подальшому звернутися за отриманням відповідних виплат.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що у заяві необхідно надати відповідно до статті 318 ЦПК:

причини неможливості одержання та відновлення документів, що посвідчують факт смерті, або докази, що його підтверджують;

докази, що підтверджують викладені заявником обставини (свідчення очевидців, медичні документи про смерть);

довідку про неможливість відновлення втрачених документів (письмова відмова органів державної реєстрації актів цивільного стану).

"Суд може оголосити померлою особу, яка зникла безвісти у зв’язку з воєнними діями через 2 роки. Проте, коли відомі обставини зникнення (брав участь у бойовій задачі і не повернувся), тоді може бути оголошена померлою не раніше спливу 6 місяців", - пояснив Лубінець.

Омбудсмен зазначив, що рішення суду про визнання особи померлою є підставою для одержання свідоцтва про смерть у органах РАЦС.

Втрати України у війні

Влітку у Міністерстві оборони пояснили, що втрати України у війні є державною таємницею, тому кількість загиблих не розголошують. У кінці серпня головнокомандувач ЗСУ Залужний заявив, що на війні з російськими окупантами загинули майже 9 тисяч українських захисників.

Наприкінці листопада радника ОП Олексій Арестович, заявив, що втрати України у війні становлять "від 10 до 20 тис. загиблих військових", окрім того, є десятки тисяч поранених.

Військовий експерт Олег Жданов розповів, що Україна, як і Росія, зазнає втрат у війні, особливо в боях, що точаться на сьогодні під Бахмутом. Щодо кількості втрат, то він послався на дані радника голови Офісу президента Михайла Подоляка про близько 13 тис. загиблих. "Так, ми зазнаємо втрат, але повторюся, – не таких величезних, як Російська Федерація. Наші втрати набагато менші", сказав експерт. Він зауважив, що беручи до уваги кількість загиблих, кількість поранених українських бійців може становити 30-40 тис.

Водночас речник президента України Сергій Никифоров раніше заявляв, що достовірну інформацію про втрати має озвучувати лише головнокомандувач, міністр оборони або верховний головнокомандувач.

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