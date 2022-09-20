Коли ЗСУ можуть звільнити правий берег Херсонської області - генерал США зробив прогноз

Про це колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Годжес розповів у бліц-інтерв'ю РБК-Україна.

"Це буде зроблено найближчими тижнями, на мою думку. Я не знаю плану українського Генштабу і не маю знати. Український Генштаб зробив майстерну роботу із забезпечення операційної безпеки", - сказав він.

Також Ходжес заявив, що він вражений наполегливим, методичним підходом ЗСУ до виснаження російських військ у Херсонській області.

"Нема потреби вплутуватися у великий бій, якщо росіян там можна ізолювати та знищити, або захопити в полон", - додав генерал.

Нагадаємо, генерал США назвав терміни, коли ЗСУ зможуть звільнити Крим і відкинути окупантів на Луганщині до позицій, які вони займали до 23 лютого.

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