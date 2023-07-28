Коли ЗСУ вийдуть на кордони 91-го року: головний прикордонник зробив заяву

Українські захисники продовжують крок за кроком звільняти наші території. Проте, на жаль, цього року ЗСУ не встигнуть вийти на державний кордон з Росією.

Про це заявив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в ексклюзивному коментарі ТСН.

"В наступному році до цього свята (Дня Української Державності, 28 липня, – ред.) це точно відбудеться", – запевняє Дайнеко.

Він підкреслив, що мова йде про вихід на державні кордони 1991-го року.

Зауважимо, керівник ГУР Міноборони України Кирило Буданов переконаний, що до звільнення Кримського півострова від російських окупантів залишилося чекати недовго. Відповідаючи на запитання про те, коли ж українські війська увійдуть до Криму, голова української військової розвідки коротко й чітко відповів: "Скоро". Точної дати деокупації півострова Буданов називати не став, а лише ще раз запевнив, що відбудеться це невдовзі.

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