Коли ЗСУ зможуть розпочати новий контрнаступ: прогноз експерта

Україні потрібно ще більше зброї, щоб мати можливість наступного розпочати контрнаступальні дії.

Такий прогноз озвучив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі для ТСН.ua.

"Виснаження ворога, інаугурація нового президента США та новий рівень підтримки України. Нам потрібно багато техніки, щоб 2025 року розпочати контрнаступальні дії. Нам важливо, щоб новий президент США все це дуже добре розумів та адекватно відповідав на всі наші запити. Без броні неможливо здійснювати контрнаступальні дії. Поки що ми отримуємо переважно для оборони", - зазначив експерт.

Крім того, за словами Коваленка, незабаром в російській армії може трапитись механізована криза.

"Тому 2025 рік може стати найбільш вигідним для початку наступальних дій. У 2025 році виснаження окупантів може досягти свого піку. Головне – вгадати з моментом, з часом та напрямком", - резюмує аналітик.

Додамо, експерти американського Інституту війни шокували світ гучною заявою про терміни закінчення війни в Україні.

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