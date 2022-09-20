Коли ЗСУ зможуть звільнити Крим і відкинути окупантів на Луганщині – генерал США назвав терміни

Збройні сили України до кінця 2022 року можуть відтіснити російських окупантів у Луганській області до тих позицій, які вони займали до 23 лютого.

Також є ймовірність, що українські військові деокупують Крим до середини 2023 року.

Таку думку висловив у бліц-інтерв'ю РБК-Україна колишній командувач військ США в Європі, експерт вашингтонського Центру аналізу європейської політики, генерал у відставці Бен Ходжес.

"Я очікую, що українські сили до кінця року відтіснять росіян на лінію 23 лютого і що вони продовжать боротьбу всю зиму, щоб і надалі чинити тиск на росіян, не даючи їм змоги перегрупуватись, відновити свої сили", - сказав він.

Також він додав, що, ймовірно, наступного року ЗСУ звільнять Крим.

"Я б очікував, що українські війська звільнять Крим до середини наступного року", - зазначив він.

Нагадаємо, окупанти в Криму почали будувати захисні споруди на адмінмежі з Херсонщиною. Як розповів військовий експерт Олег Жданов, в Чонгарі російські військові змушують місцевих мешканців рити окопи і будувати бліндажі. За його словами, російські окупаційні війська вже розуміють, що вхід Збройних сил України до Криму - це лише питання часу.

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