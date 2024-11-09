«Коли зупиняється серце, вмикається Easy Pulse, який повертає поранених до життя», — Валерій Дубіль про підтримку фронту критичною медициною

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» разом із головою наглядової ради фонду та першим заступником Комітету ВРУ з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем системно підтримують наших захисників, передаючи медичне обладнання та засоби, необхідні для збереження життів українських військових на полі бою. Цього разу гуманітарний вантаж був доставлений до стабілізаційних пунктів та військових підрозділів у Харкові, Боровій, Куп’янську, Слов’янську, Лимані та Покровську.

«Від початку повномасштабного вторгнення ми з командою фонду вже понад 180 разів виїжджали у зону бойових дій, аби доставити нашим захисникам і медикам обладнання для порятунку життів», — наголосив Валерій Дубіль.

До цього вантажу увійшли апарати Easy Pulse (Швейцарія) для непрямого масажу серця, які стали незамінними на передовій. «Коли серце зупиняється, Easy Pulse допомагає медикам відновити його роботу та врятувати життя наших воїнів. Більше 50 таких апаратів для серцево-легеневої реанімації, які можуть використовуватись і в стаціонарі, і під час евакуації, ми вже передали до прифронтових лікарень, військових госпіталів та стабілізаційних пунктів», — додав він.

З початку повномасштабної війни Валерій Дубіль і Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» зосередили зусилля на підтримці медичних закладів, особливо у прифронтових регіонах.

«Наше завдання — забезпечити лікарів усім необхідним для боротьби за життя захисників», — зазначив Дубіль, висловивши вдячність партнерам, зокрема родині Герег та компанії «Епіцентр», за внесок у цю справу.

Окрім медичного обладнання, на фронт були доставлені сотні станцій Starlink, генераторів, зарядних пристроїв та десятки станцій радіолокаційної боротьби. Більше 30 систем РЕБ з інерційною системою охолодження та діапазоном частот 400-1200 було передано військовим на донецькому, харківському, оріхівському та курському напрямках, і фонд продовжуватиме забезпечувати Сили оборони цим важливим обладнанням, адже РЕБи — це технології, які надають перевагу на полі бою та захищають життя наших захисників у найважчих умовах сучасної війни.

Валерій Дубіль подякував партнерам, які сприяли у зборі необхідного обладнання, серед яких Олексій Омельяненко, Юлія Богатирьова, Андрій Мілованов, Анатолій Шкрібляк, Владлен Нікітін, Дмитро Нікітін та інші.