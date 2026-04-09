Колія за $100 тисяч: чиновник "Укрзалізниці" упіймався на хабарі

Правоохоронці викрили корупційну схему в “Укрзалізниці”. Заступника керівника одного з департаментів компанії затримали під час отримання великого хабаря.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, до чиновника звернувся представник підприємства, яке займається видобутком корисних копалин. Йшлося про оформлення дозволу на демонтаж або перенесення залізничної колії, що проходила через територію родовища і залишалася на балансі «Укрзалізниці».

Посадовець пообіцяв допомогти отримати дозвіл, причому демонтаж мав відбутися коштом державної компанії. За свої «послуги» він вимагав 100 тисяч доларів США.

Щоб переконати у серйозності намірів, чиновник навіть погодився написати розписку про отримання грошей. 8 квітня 2026 року посадовця затримали одразу після отримання всієї суми — 100 тисяч доларів (близько 4,4 млн грн).

Наразі вирішується питання про повідомлення підозри за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. У разі доведення вини посадовцю загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Реакція «Укрзалізниці»

В «Укрзалізниці» назвали інцидент ганебним і заявили про повну співпрацю з правоохоронцями.

«Ганебний факт: нашого співробітника затримано за вимагання хабаря з підприємця та обіцянку “допомоги” із вивільненням площ та розширенням бізнесу», — зазначили у компанії.

Там наголосили, що вже передали всі необхідні матеріали слідчим, а служба корпоративної безпеки перебуває на постійному зв’язку з ДБР та Нацполіцією. Також розпочато внутрішню службову перевірку, а затриманого працівника одразу відсторонили від виконання обов’язків.

«Якщо будуть ознаки, що посадовець діяв не сам, усі причетні будуть негайно відсторонені, а матеріали передані правоохоронцям», — підкреслили в компанії.

В «Укрзалізниці» також закликали громадян не погоджуватися на жодні пропозиції «сприяння» чи «прискорення» та повідомляти про такі випадки на антикорупційну гарячу лінію або правоохоронцям.

