"Колись там проводили жертвоприношення": у Тернопільській області знайшли село лише з одним жителем

"Колись там проводили жертвоприношення": у Тернопільській області знайшли село лише з одним жителем

До 1946 року село Червоне називалося Молохів, з плином часу там залишився лише один мешканець.

У селі Червоне Тернопільської області живе лише один мешканець. Чоловік не покидає село, яке саме ж зникає з карти України, пише "Суспільне".

Як розповів Василь Сидорович, голова Мечищівської сільської ради, до якої колись входило Червоне, село занепало, а його єдиний житель – Михайло Чавурський. Чоловік має господарку і обробляє землю.

"Ми жартуємо часто з ним, що він тут і голова, і староста. Він сам собі дає раду. Садить город: барабольку, капусту, кукурудзу, сіє овес, пшеницю. Він, як один показник на всю область - на все село один житель, у нього один кінь, одна корова", – каже голова сільради.

Суспільне

Єдиний мешканець села Михайло Чавурський розповідає, що у його селі колись було 75 будинків та 56 дітей, які ходили до школи.

"Я теж тут ходив до школи – 4 класи. Потім вже до Мечищева ходили. Позаростало тепер все, нема чим хвалитися тепер в селі. Людей нема, хати повалилися", - каже чоловік.

Суспільне

За словами історика Богдан Климка, до 1946 року село Червоне називалося Молохів. Ця назва сягає древніх часів і походить від імені бога Молоха. На цій території проводили жертвоприношення. У 1946 році радянська влада вирішила перейменувати село на Червоне.

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