Колишній мер Рубіжного "зливає" окупантам інформацію щодо проукраїнських активістів — Гайдай

Президент підписав указ про запровадження військово-цивільної адміністрації у Рубіжному, після чого колишній мер став не потрібен навіть окупантам.

Колишній мер Рубіжного Сергій Хортів після того, як перейшов на бік російських окупантів, почав ще й передавати їм інформацію щодо проукраїнських активістів. Проте плани зрадника вдалось порушити.

Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі каналу "Дом".

"Ось цей останній випадок з мером Рубіжного. Там зовсім все погано. В тому плані, що мер, крім того, що перейшов на сторону окупантів, він ще й активно з ними співпрацює у плані виявлення українських активістів. Він їх просто здає", — заявив Гайдай.

За його словами, загарбники хотіли зробити фейкову "картинку, як мер міста передає їм ключі, і як їх з радістю зустрічають", проте плани окупантів вдалось зламати.

Так, Гайдай зробив подання на президента України Володимира Зеленського, а він, своєю чергою, підписав указ про запровадження військово-цивільної адміністрації у Рубіжному. Тобто колишній мер Хортів "тепер ніхто" і не потрібен навіть окупантам.

Нагадаємо, раніше міський голова Рубіжного Сєвєродонецького району Луганській області Сергій Хортів, відомий у минулому підтримкою сепаратистів, знову переметнувся на бік російських окупантів.

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