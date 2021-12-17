Колишній керівник розвідки Міноборони Бурба звільнився зі Збройних сил

Рапорт підписав міністр оборони.

Колишнього керівника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу звільнено зі Збройних сил України на підставі рапорту, який він сам подав.

Про це Бурба повідомив у коментарі LIGA.net.

За його словами, міністр оборони Олексій Резніков підписав його рапорт на звільнення 15 грудня. Втім, це був повторний рапорт, бо попередній відпомився підписувати тодішній очльник Міноборони Андрій Таран.

"Він (Резніков - Ред.) звільнив мене за моїм рапортом, який був написаний ще (у вересні 2021 року - Ред.)...", - сказав Бурба.

Він розповів, що на той час мало відбутися засідання ТСК парламенту у справ про зрив операції із затриманням "вагнерівців". Тоді б мали заслухати покази Бурби. Втім, засідання перенесли нібито через відсутність кворуму.

"Тобто вони перенесли, я так думаю, тому що просто не хотіли слухати. І в цей час мене набрав міністр оборони (Таран - Ред.) і сказав, щоб я прийшов до нього в кабінет. Під час розмови я не погодився з його позицією щодо моєї участі у ТСК. Я написав рапорт на звільнення. У зв'язку з тим, що міністра було звільнено, я написав новий рапорт, і станом на вчора його міністр (Резніков – Ред.) задовольнив, наказ підписано", – сказав Бурба.

Міністр Олексій Резніков у коментарі журналістам уточнив, що наказ № 660 про звільнення Бурби видано 9 грудня. До слова, від 5 серпня 2021 року розвідку Міноборони очолює Кирило Буданов.

Слід зауважити, що Василь Бурба очолював Головне управління розвідки Міноборони України. Його ім'я знову з'явилося в медіа після виходу гучного розслідування Bellingcat щодо спецоперації із затримання найманців-"вагнерівців".

Під час пресконференції президент Володимир Зеленський заявив, що колишнього керівника військової розвідки Міноборони України Василя Бурбу готувався замах. Хто і коли готував замах, а також чи є підозрювані у цій справі, президент не повідомив.

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