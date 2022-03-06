Колишній капітан поліції РФ хоче воювати на боці України (відео)

Правоохоронець РФ переїхав до України минулого року.

Колишній капітан поліції МВС Росії Поліщук Дмитро, який пропрацював там 15 років, заявив, що хоче захищати Україну та воювати на її стороні.

Він хоче вступити до лав територіальної оборони.

Відео оприлюднила пресслужба СБУ.

У зверненні чоловік заявляє, що категорично не підтримує військові дії Росії на території України. Він також підкреслив, що за всі скоєні злочини президента РФ Путіна треба судити у Міжнародному військовому трибуналі.

Він показово розриває свої паспорт, посвідчення ветерана військової служби і військовий квиток.

"Чоловік хоче воювати на боці України, бо тут у нього дружина і нове життя, яке він розпочав, переїхавши до нашої держави минулого року. Звичайно, без повного комплексу перевірок ніхто не допустить його в тероборону", - йдеться у повідомленні МВС.