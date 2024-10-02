Екскомандувач Сил оборони Наєв розповів про свого рідного брата, який працює на окупаційну владу

Колишній командувач Сил оборони та Герой України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що востаннє спілкувався зі своїм рідним братом, який проживає в окупованому Сімферополі, літом 2021 року.

Про це український генерал-лейтенант відповів в інтерв'ю Еспресо.

Також читайте ЗСУ продовжують наступальні операції в Курській області: ISW

Додамо, що чоловік працює в регіональному підрозділі пенсійного фонду Росії.

"Кожен обрав свій шлях, він його обрав. Кожен рухається своїм шляхом, я рухаюсь шляхом військового генерала у складі Сил оборони України, у нього такий шлях, що він перебуває на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим, це його шлях. Не спілкуюсь, не цікавлюсь, інформації не маю", - сказав Наєв.

На запитання журналіста, чи знає Наєв про долю свого брата на окупованій території, він відповів: "Зараз абсолютно не знаю".

Нагадаємо, генерал Наєв оцінив, чи є загроза наступу з боку Білорусі.

Новини ТСН 06:00 2 жовтня. Зросла кількість жертв після атаки росіян на Запоріжжя та Іран обстріляв ракетами Ізраїль

Читайте також: