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Екскомандувач Сил оборони Наєв розповів про свого рідного брата, який працює на окупаційну владу

Екскомандувач Сил оборони Наєв розповів про свого рідного брата, який працює на окупаційну владу

Колишній командувач Сил оборони та Герой України генерал-лейтенант Сергій Наєв / Фото: Associated Press

Рідний брат Наєва працює в регіональному підрозділі пенсійного фонду Росії у Криму.

Колишній командувач Сил оборони та Герой України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що востаннє спілкувався зі своїм рідним братом, який проживає в окупованому Сімферополі, літом 2021 року.

Про це український генерал-лейтенант відповів в інтерв'ю Еспресо. 

Додамо, що чоловік працює в регіональному підрозділі пенсійного фонду Росії.

"Кожен обрав свій шлях, він його обрав. Кожен рухається своїм шляхом, я рухаюсь шляхом військового генерала у складі Сил оборони України, у нього такий шлях, що він перебуває на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим, це його шлях. Не спілкуюсь, не цікавлюсь, інформації не маю", - сказав Наєв.

На запитання журналіста, чи знає Наєв про долю свого брата на окупованій території, він відповів: "Зараз абсолютно не знаю".

Нагадаємо, генерал Наєв оцінив, чи є загроза наступу з боку Білорусі.

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