Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Колишній механік БТР армії РФ спалив військовий квиток і закликав окупантів повертатися додому: відео

Колишній механік БТР армії РФ спалив військовий квиток і закликав окупантів повертатися додому: відео

Дата публікації
Перегляди
2747
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Колишній механік БТР армії РФ спалив військовий квиток і закликав окупантів повертатися додому: відео

Державне бюро розслідувань

Чоловік закликав своїх співгромадян не виконувати злочинні накази.

Колишній механік БТР мотострілецьких військ Російської Федерації знищив свій військовий квиток та закликав російських військових повертатись додому.

Як розповіли в Державному бюро розслідування, громадянина Росії працівники ДБР виявили на Хмельниччині під час проведення фільтраційних заходів. Як з'ясувалося, молодий чоловік народився та прожив у Росії більшу частину свого життя. До переїзду до України він проходив службу в 56-ому гвардійському центрі підготовки молодших спеціалістів мотострілецьких військ (в/ч 71717).

Чоловік засудив дії окупантів, показово знищив свій військовий квиток та звернувся до росіян:

"Хочу звернутися до військових, своїх ровесників, подумайте, для чого ви це робите. Припиніть виконувати злочинні накази та повертайтеся додому", - сказав він.

Нагадаємо, колишній "посадовець ЛНР" добровільно здався СБУ.

Наступна публікація