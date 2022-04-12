Колишній механік БТР армії РФ спалив військовий квиток і закликав окупантів повертатися додому: відео

Чоловік закликав своїх співгромадян не виконувати злочинні накази.

Колишній механік БТР мотострілецьких військ Російської Федерації знищив свій військовий квиток та закликав російських військових повертатись додому.

Як розповіли в Державному бюро розслідування, громадянина Росії працівники ДБР виявили на Хмельниччині під час проведення фільтраційних заходів. Як з'ясувалося, молодий чоловік народився та прожив у Росії більшу частину свого життя. До переїзду до України він проходив службу в 56-ому гвардійському центрі підготовки молодших спеціалістів мотострілецьких військ (в/ч 71717).

Чоловік засудив дії окупантів, показово знищив свій військовий квиток та звернувся до росіян:

"Хочу звернутися до військових, своїх ровесників, подумайте, для чого ви це робите. Припиніть виконувати злочинні накази та повертайтеся додому", - сказав він.

Нагадаємо, колишній "посадовець ЛНР" добровільно здався СБУ.