Колишній міністр оборони Резніков знайшов нову роботу: всі деталі

Ексміністр оборони України Олексій Резніков став новим директором Безпекових та оборонних програм (Ukrainian Institute for the Future) в Інституті майбутнього.

Про це повідомив співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі у Facebook.

Він опублікував спільне фото з Резніковим. На світлині також присутній ще один співзасновник Безпекових та оборонних програм — Анатолій Амелін.

Фото: Facebook

“Зараз це найактуальніший напрямок, і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх у сфері оборони та безпеки нашої країни. Чекаємо ваших ідей, думок і співпраці. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії”, — заявив Ігор Ліскі.

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада підтримала відставку Олексія Резнікова з посади голови Міністерства оборони України. Чим запамʼятався ексміністр оборони — читайте в матеріалі.

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