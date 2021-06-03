Колишній нардеп від "Партії Регіонів" Левченко повернувся до України після 6 років переховування

Саме він допоміг Губарєву у 2014 році озвучити "ультиматум" в Донецькій міськраді.

Колишній нардеп від "Партії Регіонів" Микола Левченко, якого оголошували у розшук, повернувся з Росії до України. Всі кримінальні справи проти нього закрили.

Про це пише журналіст Денис Казанський.

Микола Левченко від 2015 року переховувався в Росії від правосуддя. "Всі кримінальні справи проти нього в Україні закриті. Саме Микола Левченко 28 лютого 2014 року допоміг Павлу Губарєву озвучити свій "ультиматум" на сесії Донецької міської ради. Після цього в Донецьку почалися заворушення, які пізніше переросли в бойові дії", - написав Казанський.

Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідала про деталі нового скандалу навколо проросійського блогера Анатолія Шарія.

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