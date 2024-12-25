Колишній одеський військком вийшов із СІЗО і знову був затриманий: у чому річ

Працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у 39 364 млн грн.

Про це Держбюро розслідувань повідомило 25 грудня. Там не назвали імені затриманого, однак з контексту зрозуміло, що йдеться саме про Борисова.

Працівники ДБР затримали колишнього одеського військкома після того, як за нього була внесена застава. Бюро отримало інформацію, що після виходу з ізолятора, ексначальник ТЦК планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

Ба більше, Борисов отримав ще одну підозру.

"Він організував собі оформлення небойової травми, отриманої навіть не під час виконання службових обов’язків, як такої, що пов’язана із захистом Батьківщини. На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 165 480 грн за період квітень-червень 2022 року. Наразі йому повідомлено про підозру", йдеться у повідомленні ДБР.

Там також зазначили, що у межах іншого кримінального провадження суд передав в управління АРМА майно родини Борисова. Йдеться про нерухомість матері та дружини: будинок площею 857 кв. м вартістю 4 млн євро та офіс площею 223,9 кв. м вартістю 510 млн євро на іспанському курорті Марбелья.

Також суд передав АРМА автомобілі, якими володіли дружина, матір і теща колишнього військкома. Це MERCEDES-BENZ EQV вартістю 2,9 млн грн, Mercedes-Benz G 63 AMG вартістю 8,4 млн грн і Toyota Land Cruiser 200 за вартістю 3 млн грн.