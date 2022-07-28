Колишній податківець з Донецька продавав фальшиві українські паспорти диверсантам з Росії: фото

Використовуючи особисті зв’язки у правоохоронній сфері, зловмисник налагодив підроблення паспортів України, вартість одного документа становила 4 тисячі доларів.

У Харкові співробітники СБУ затримали колишнього податківця із тимчасово окупованого Донецька, який за новим місцем проживання налагодив схему виготовлення фальшивих українських паспортів, які продавав іноземцям, зокрема російським диверсантам.

Про це у четвер, 28 липня, повідомили у пресслужбі СБУ.

Під час слідчо-оперативних заходів співробітники СБУ задокументували передачу організаторові схеми $3 тисяч в якості передоплати.

“Замовник” українського паспорта, за даними Служби безпеки, здійснював розвідувально-підривну діяльність на користь РФ і для конспірації намагався легалізуватися на території України.

СБУ затримала виробника фальшивих документів "на гарячому" – коли той забирав "другий транш" за готовий паспорт.

Нагадаємо, раніше речник міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко повідомив, що в Україні діють члени диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ), які володіють українською, а також мають або мали паспорт громадянина України.

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