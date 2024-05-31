Колишній полонений, повертаючись додому, щемливо виконав патріотичну пісню: відео

Під час повернення додому з російського полону український військовослужбовець Костянтин Миргородський заспівав патріотичну пісню, яку підхопили його побратими.

Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі “Суспільного”.

“Україно, Україно, вірне серце твого сина я кладу тобі до ніг”, - співав український боєць, вкладаючи в ці слова усю свою душу, зранену розлукою з Батьківщиною та своїми рідними.

За словами дружини, Костянтин два роки провів у ворожому полоні.

Пісню Тараса Петриненка "Україно", яку він так щемливо заспівав, у радянські часи називали неофіційним національним гімном.

Колишній полонений під час повернення додому щемливо виконав патріотичну пісню

Раніше звільнені з російського полону українські військові зі сльозами на очах поділилися емоціями від повернення на Батьківщину.

Нагадаємо, після тривалої перерви у п’ятницю, 31 травня, відбувся новий обмін полоненими. Додому з російського полону повернулися 75 українців – воїни ЗСУ та Нацгвардії, прикордонники, четверо цивільних.

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