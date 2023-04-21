Колишній прокурор розвідував для росіян місця мінних полів та позиції HIMARS: фото, відео

Служба безпеки викрила ще одного російського агента на Київщині.
У Київській області співробітники СБУ затримали місцевого адвоката, який раніше працював у прокуратурі, але не пройшов атестацію і був звільнений з цієї структури у 2021 році. Ображений на владу експрокурор був завербований російською спецслужбою для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
“За вказівкою ворога, він намагався здобути мапи мінних полів, створених Силами оборони на підступах до Києва і на території Чернігівщини, а також у прифронтових районах сходу України. Крім того, він розвідував можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем M142 HIMARS та місця дислокації складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами ЗСУ”, - йдеться у повідомленні.
Виконуючи завдання ворога, російський агент підшукував інформаторів, яким пропонував грошову винагороду за секретні відомості, які були потрібні окупантам для здійснення повітряного удару по підрозділах українських військ, а також для створення власної карти українських укріплень.
Співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили його діяльність, задокументували злочинні дії і затримали під час передачі йому імітаційних координат базування HIMARS.
Під час обшуку у зрадника виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та носії інформації, які підтверджують факти підривної діяльності на користь країни-агресорки.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, раніше суд призначив 11,5 року позбавлення волі коригувальнику, який наводив російські ракети "Калібр" на Миколаїв.
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