Колишній прокурор розвідував для росіян місця мінних полів та позиції HIMARS: фото, відео

Служба безпеки викрила ще одного російського агента на Київщині.

У Київській області співробітники СБУ затримали місцевого адвоката, який раніше працював у прокуратурі, але не пройшов атестацію і був звільнений з цієї структури у 2021 році. Ображений на владу експрокурор був завербований російською спецслужбою для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

“За вказівкою ворога, він намагався здобути мапи мінних полів, створених Силами оборони на підступах до Києва і на території Чернігівщини, а також у прифронтових районах сходу України. Крім того, він розвідував можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем M142 HIMARS та місця дислокації складів з боєприпасами та паливо-мастильними матеріалами ЗСУ”, - йдеться у повідомленні.

Виконуючи завдання ворога, російський агент підшукував інформаторів, яким пропонував грошову винагороду за секретні відомості, які були потрібні окупантам для здійснення повітряного удару по підрозділах українських військ, а також для створення власної карти українських укріплень.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили його діяльність, задокументували злочинні дії і затримали під час передачі йому імітаційних координат базування HIMARS.

“У ході розслідування встановлено, що фігурант також налагодив схему нелегального виїзду за кордон українських громадян призовного віку. До оборудки він залучив декількох спільників, які пропонували своїм клієнтам фіктивні документи для втечі за межі України”, - повідомили в СБУ.

Під час обшуку у зрадника виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та носії інформації, які підтверджують факти підривної діяльності на користь країни-агресорки.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, раніше суд призначив 11,5 року позбавлення волі коригувальнику, який наводив російські ракети "Калібр" на Миколаїв.

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