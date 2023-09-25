Колишній радник Залужного зі США спрогнозував, коли ATACMS будуть в Україні

Ващингтон може схвалити передавання Україні ракет ATACMS з касетною бойовою частиною вже цього тижня.

Американські балістичні ракети ATACMS з касетною частиною можуть з'явитися в Україні вже наступного тижня.

Про це заявив колишній спецрадник головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного Ден Райс, передає Newsweek.

Також читайте Однією ракетою можна розбити колону російських військ: експерт пояснив переваги ATACMS

За його словами, Білий дім наближається до того, щоб нарешті зняти блокування з постачання армійської тактичної ракетної системи великої дальності MGM-140, відомої як ATACMS.

"Цього тижня, швидше за все, буде схвалено рішення щодо касетних ракет для HIMARS", - сказав Райс, посилаючись на бесіди з "американськими особами, які ухвалюють рішення, та американцями, які мають забезпечити їхнє постачання в Україну".

Райс вже кілька місяців працює з американськими законодавцями та представниками Пентагону, домагаючись постачання боєприпасів. Він вважає, що ракета ATACMS M39 з дальністю стрільби трохи більше 100 км, а також ракети меншої дальності M26 і M26A1, оснащені касетними боєприпасами, можуть стати потужною зброєю для ЗСУ.

"Вони, швидше за все, з’являться на полі бою наступного тижня без необхідності навчання та змін, що матиме величезне значення. Коли ці ракети запускаються, вони перетинають звуковий бар’єр. Для мене це звук свободи", — сказав Райс.

Зауважимо, що пусковими установками ракет ATACMS є реактивні системи залпового вогню M270 MLRS та M142 HIMARS.

Нагадаємо, за інформацією The Washington Post, Джо Байден близький до рішення надати Україні ATACMS. У виданні пишуть, що нібито під час особистої зустрічі у Білому домі Байден сказав Зеленському, що його країна вперше надасть Україні невелику кількість ракет дальнього радіуса дії ATACMS.

Американський генерал у відставці Бен Годжес заявив, що США дадуть "обмежені" ракети ATACMS з набагато меншим радіусом дальності.

Читайте також: