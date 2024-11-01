Колишній "регіонал" зливав дані про позиції ЗСУ на прикордонні Сумщини

На Сумщині затримали ексдепутата від "регіоналів", який шпигував за українськими військовими.

Колишньому депутату Шосткинської міської ради від забороненої "Партії регіонів" повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний збирав інформацію про розташування та переміщення українських військових, які захищають прикордоння Сумської області. Для цього він об'їжджав місцевість на власному автомобілі та фіксував локації підрозділів ЗСУ.

Зібрані дані чоловік передавав кадровому співробітнику управління ФСБ по Брянській області через месенджер під псевдонімом "Афанасий".

Наразі суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу. Колишньому депутату інкримінують частину 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала у Чернівецькій області двох учасників регіонального осередку руху "народовладдя", які шпигували за Силами оборони та намагалися перешкоджати мобілізації.

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