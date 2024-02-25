Колишній старший детектив: в Україні обрали голову Нацагентства з питань запобігання корупції

Комісія обрала головою Нацагентства з питань запобігання корупції Віктора Павлущика — колишнього старшого детектива, керівника відділу детективів НАБУ.

Про це повідомляє НАЗК.

Наразі Віктор Павлущик старший детектив – керівник відділу детективів Національного антикорупційного бюро України.

Як зазначили в НАЗК, конкурсна комісія визначила, що Павлущик має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання посадових обов’язків голови НАЗК, а також відповідає критеріям компетентності та доброчесності.

Що відомо про Віктора Павлущика

Павлущик отримав найбільше балів (137) за результатами тестування загальних здібностей.

2023 року він уже брав участь у співбесіді на посаду директора НАБУ, але тоді постало питання щодо нерухомості його батьків. Відомо, що 2005 року батько Павлущика придбав квартиру в Києві, а 2014-го — ще одну, для сина.

Члени комісії також цікавилися тим, чому перша оселя була придбана за ціною в чотири рази нижчою за ринкову. Тоді детектив НАБУ зазначив, що батьки переконали його в реальній вартості, а він не має можливості оцінити це майно, передає "УП".

В декларації за 2022 рік Павлущик вказав 1,4 млн гривень доходу та право користування квартирою в столиці. У його власності також є авто Toyota Camry 2014 року. Сини кандидата мали тимчасове житло в Румунії в межах програми тимчасового захисту.

Громадянська дружина Павлущика Тетяна Водоп’янова отримала 1,2 млн гривень доходів в НАБУ та 260 тис гривень від продажу машини. У її власності є авто Nissan Leaf 2019 року, житловий будинок і земельна ділянка в Бучанському районі.

У мотиваційному листі Павлущик зазначив, що має досвід роботи з НАЗК, зокрема, в системі декларування та спецперевірках.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада не зможе ухвалити у другому читанні законопроєкт про мобілізацію. Остаточна кількість правок до нього ще не відома, проте їх понад тисяча.

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