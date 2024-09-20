Колишній строковик ЗСУ в Запоріжжі став ворожим агентом: які завдання виконував

Ворога цікавили геолокації командних пунктів, складів з боєприпасами та укріпрайонів Сил оборони на Запорізькому напрямку.

У місті Запоріжжі контррозвідники Служби безпеки затримали агента Головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). Зловмисник шпигував за українськими військами, які залучені до бойових дій на південному фронті.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Демобілізований строковик, який раніше проходив службу в одному з військових гарнізонів України, потрапив у поле зору військової розвідки РФ потрапив через своїх батьків, які проживають на тимчасово окупованій частині території Запорізької області та співпрацюють з російською спецслужбою.

У травні цього року він звільнився у запас та оселився в обласному центрі. Згодом на нього дистанційно вийшов кадровий співробітник 316-го розвідцентру ГРУ, що базується у Севастополі. Особу окупанта вже встановлено співробітниками СБУ.

“Спочатку ворожий спецслужбіст запросив у свого агента координати бойових підрозділів та логістичних складів військової частини, в якій колишній строковик проходив службу. Потім за завданням ГРУ РФ зрадник почав обходити прифронтове місто, де приховано фіксував локації підрозділів ЗСУ та мостів, якими вони рухаються у напрямку передової”, - йдеться у повідомленні.

За даними контррозвідки СБУ, найбільше ворога цікавили геолокації командних пунктів, складів з боєприпасами та укріпрайонів Сил оборони на Запорізькому напрямку.

Також окупанти хотіли дізнатися про основні маршрути руху, орієнтовну кількість та найменування бойової техніки ЗСУ, яка прямує на передову.

Ворог планував використати агентурну інформацію для підготовки ударів по Силах оборони з використанням керованих авіабомб, дронів-камікадзе та важкої артилерії.

Служба безпеки спрацювала на випередження і затримали агента “на гарячому”, коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

Агент російського ГРУ, затриманий у Запоріжжі / Фото: СБУ

На місці події у затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації зі своїм російським куратором.

На підставі отриманих доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України затримала на Донеччині агента ФСБ, який готував серію повітряних ударів по позиціях українських військ у Покровську.

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