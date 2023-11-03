Колишній військком Хмельниччини загинув на Запоріжжі

У боях на Запорізькому напрямку загинув колишній очільник Хмельницького обласного територіального центру комплектування, 45-річний Володимир Возний.
У п’ятницю, 3 листопада, стало відомо, що колишній військком Хмельниччини Володимир Возний загинув на Запоріжжі.
Про це повідомив очільник Кам’янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич.
"Сьогодні, близько 10.00 у бойовому зіткненні на Запорізькому напрямку в результаті бомбового удару загинув полковник ВОЗНИЙ Володимир Миколайович, колишній керівник Хмельницького обласного ТЦК та СП", – написав посадовець у своєму Facebook.
Згодом інформацію про загибель ексвійськкома підтвердив заступник очільника Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, а також ексочільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій. Інформації про час та місце поховання Володимира Возного поки немає.
Зазначимо, що Володимир Возний народився 22 грудня 1978 року на Дунаєвеччині. З 2000 року проходив службу в 128-й окремій механізованій дивізії міста Берегове Закарпатської області, а з 2003 року – в 50-му окремому інженерно-саперному батальйоні, що в селі Руда Кам’янець-Подільського району.
2006 року був призначений начальником відділення Кам’янець-Подільського військкомату. Від 2013 по 2014 роки очолював Летичівсько-Старосинявський військкомат, від 2014 по 2015 – Чемеровецький, а від липня 2015 – Кам’янець-Подільський військкомат. У березні 2022 року його призначили очільником обласного ТЦК.
Був нагороджений відзнаками ЗСУ, 2014 року брав участь в АТО.
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