Колишнього чоловіка Віри Брежнєвої оголосили в розшук

Колишнього чоловіка співачки Віри Брежнєвої – бізнесмена Михайла Кіпермана – оголосили в розшук.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного антикорупційного бюро України. Михайла Кіпермана підозрюють у вчиненні злочинів, що передбачені ч. 5 статті 191 КК України, а також ч. 3 статті 209 КК України. Зокрема, мова йде про привласнення, розтрату або заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та про відмивання майна, що було отримане незаконним шляхом.

Якщо провину Кіпермана доведуть, то йому згідно зі статтею 191 загрожує ув'язнення на 7-12, а згідно зі статтею 209 – на 8-12 років.

Михайло Кіперман у розшуку / Фото: НАБУ

Разом у Кіперманом у розшуку фігурують ексдиректор департаменту "Укренерго" Дмитро Кондрашов та голова правління банку "Альянс" Юлія Фролова.

Зазначимо, Михайло Кіперман фігурує у справі щодо схеми привласнення електроенергії від "Укренерго" та легалізації коштів, що були отримані від її незаконного продажу.

Нагадаємо, Михайло Кіперман та Віра Брежнєва перебували в шлюбі від 2006 року до 2012. У колишнього подружжя є спільна донька - 14-річна Сара.

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