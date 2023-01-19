Колишнього депутата знайшли мертвим в річці на Чернігівщині: фото

В місті Мена Чернігівської області знайши мертвим екс-депутата райради Костянтина Ніколайчика. Чоловіка декілька днів розшукували, а вже 17 січня його тіло виявили в річці.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на голову Менської громади Геннадія Примакова.

За словами голови громади, Костянтин Ніколайчик послизнувся та впав у річку.

Напередодні Головне управління ДСНС області повідомило, що загиблий — 32-річний житель села Киселівка Менської територіальної громади, який зник за невідомих обставин ще ввечері 12 січня.

"Ймовірніше за все, проходячи вздовж крутого берега річки, чоловік не втримався, впав у водойму та потонув", — йдеться в повідомленні.

Фото: Управління ДСНС у Чернігівській області

Фото: Управління ДСНС у Чернігівській області

Фото: Управління ДСНС у Чернігівській області

Відомо, що Костянтин Ніколайчик шість років тому балотувався на посаду голови Менської ОТГ.

Нагадаємо, у квартирі в Луцьку знайшли застреленим подружжя. Двері до помешкання пари були замкнені зсередини.

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