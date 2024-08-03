Колишнього керівника Рівненського ТЦК, якого 2 серпня випустили з СІЗО, знову затримали: що відомо (фото)

Це вже четверта підозра екскерівнику Рівненського обласного ТЦК Сергію Луцюку.

Колишнього керівника Рівненського ТЦК Сергія Луцюка, якого 2 серпня випустили з СІЗО, знову затримали.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Працівники ДБР під процесуальним керівництвом Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону повідомили вже четверту підозру колишньому керівнику Рівненського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Цього разу Сергій Луцюк підозрюється у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України (ст. 114-1 КК України). Зокрема, йдеться про умисне сприяння громадянам в ухиленні від мобілізації та військової служби в умовах воєнного стану.

Правоохоронці вже затримали колишнього начальника ТЦК, слідчі проситимуть для нього запобіжний захід - тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Колишньому керівнику Рівненського ТЦК повідомили про четверту підозру / Фото: ДБР

Що передувало

У липні 2023 року Луцюку було повідомлено про підозру у справі щодо побиття солдата. Він підозрювався в застосуванні насильства щодо підлеглого та у грабежі (ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 ч. 5 ст. 426-1, ч. 4 ст. 186 КК України).

У жовтні 2023 року працівники ДБР повідомили екскерівнику Рівненського ТЦК ще одну підозру. Під час розслідування побиття солдата, ДБР встановило, що керівник Рівненського військкомату володіє нерухомістю та землею вартістю понад 46,6 млн гривень. Дослідження ймовірних інших епізодів його протиправної діяльності продовжилося.

У липні 2023 року Сергій Луцюк був відсторонений від службових обов’язків та перебував під вартою без можливості внесення застави. Після оскарження рішення стороною захисту, Апеляційний суд змінив запобіжний захід екскерівнику Рівненського обласного ТЦК. Його випустили із СІЗО під заставу у розмірі майже пів мільйона гривень.

Наразі військкому може загрожувати до 12 років позбавлення волі.

Раніше ТСН.ua повідомляв, як військкоми купують будинки і стають мільйонерами.

Погрози, побиття та викрадення людей! Тернопільським ТЦКівцям оголосили підозру!

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