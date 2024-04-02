Колишнього радника Офісу президента піймали на розкраданні 100 млн гривень

Одного з колишніх радників Офісу президента затримали за підозрою в заволодінні 94,8 млн грн під час закупівлі трансформаторів.

Про це інформують НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

За даними джерел ЕП, йдеться про ексрадника Офісу президента Артема Шила.

Зазначається, що у червні-грудні 2022 року підозрюваний через підконтрольних працівників Укрзалізниці забезпечив перемогу потрібної компанії в тендері на постачання трансформаторів для залізниці за завищеною ціною. Водночас дешевші пропозиції інших претендентів відсіяли на підставі організованого ним листа "Щодо загроз державній безпеці".

Відомо, що компанію контролює громадянин Білорусі, а самі трансформатори закупили у виробника в Узбекистані й продали Укрзалізниці за ціною, збільшеною майже вдвічі.

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За оцінкою НБУ, ця схема завдала державному перевізнику збитків на суму 94,7 млн грн протягом 2022-2024 років. Суд наклав арешт на 53 млн грн на банківських рахунках компанії-постачальника.

У ході розслідування затримали чотирьох підозрюваних, зокрема ймовірного лідера цієї групи. Їм інкримінують незаконне заволодіння майном (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу)".

На розкраданні викрили колишнього радника ОП

Сума контракту становила 374 млн грн, компанія виграла його без проведення відкритих торгів.

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки за сприяння Міністерства оборони України викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів.

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