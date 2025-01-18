Колишнього топпосадовця МВС викрили на масштабній схемі розкрадання

НАБУ і САП викрили колишнього топпосадовця МВС на масштабній схемі розкрадання бюджетних коштів і хабарництві. Судячи з обставин справи, йдеться про колишнього держсекретаря Міністерства внутрішніх справ Олексія Тахтая.

Про це повідомили у пресслужбі НАБУ.

Чиновника підозрюють у махінаціях із закупівлею обладнання та отриманні преміум-автомобілів загальною вартістю понад 6 мільйонів гривень.

Як з’ясували детективи, підприємець, який постачав обладнання для відеоспостереження та контролю доступу до будівель МВС, завищив його вартість.

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У 2018-2019 роках через свою громадську організацію він передав держсекретарю МВС (у той час цю посаду займав Олексій Тахтай) чотири розкішні авто.

У 2020 році держустанова МВС закупила це обладнання попри явно завищену вартість.

Це спричинило збитки бюджету на понад 16 мільйонів гривень.

Після звільнення Олексія Тахтая із займаної посади передані авто залишилися в його користуванні – їх просто подарували через формальний договір.

У Центрі протидії корупції зазначили, що у декларації за 2023 рік Тахтай вказав три автомобілі, які перебувають у його власності: BMW X5 2015 року, Mercedes Benz GLS 2020 року та Range Rover 2013 року.

Антикорупційні активісти нагадали, що раніше Тахтай був заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. 2017 року його нагородили орденом "За заслуги" ІІ ступеня.

Нагадаємо, колишній керівник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який залишив Україну напередодні повномасштабного вторгнення, придбав три квартири в елітному житловому комплексі в Туреччині.

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