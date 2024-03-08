Колишньому куратору “Великого будівництва” знайшли роботу в Міноборони

З 1 березня Кирило Тимошенко, екскоординатор “Великого будівництва”, тепер керує медіа-напрямком в одному з ключових міністерств.

Про це повідомляє видання NV, яке отримало офіційне підтвердження.

Кирило Тимошенко, колишній заступник голови Офісу президента, почав працювати радником міністра оборони Рустема Умєрова. Спочатку про це NV повідомили джерела, а пізніше цю інформацію виданню офіційно підтвердили в Міністерстві оборони (МО).

Колишній заступник Андрія Єрмака, як розповіли виданню три незалежні джерела, уже кілька тижнів працює з міністром. “Він регулярно приходить до міністерства, фактично вже працює у відомстві, має наради з Умєровим, має там кабінет і заводить у відомство свою команду”, — зазначив один з урядових співрозмовників.

У пресслужбі МО на відповідний запит NV повідомили, що Тимошенко з 1 березня 2024 року обіймає посаду штатного радника міністра оборони, — на підставі відповідного наказу про його призначення.

Офіцийна відповідь на запит NV щодо посади Кирила Тимошенка / Фото: Міністерство оборони України

“Основний напрямок діяльності Кирила Тимошенка — медіа та комунікації, координація інформаційної політики в Міністерстві оборони та підпорядкованих Міноборони структурах, а також побудова єдиного інформаційного порядку денного в Силах оборони України на час дії воєнного стану”, — додали у пресслужбі МО.

Тимошенко та гучні скандали за його участю

Тимошенко займається медіа-забезпеченням політичних і державних кампаній понад десять років. Починаючи з 2014-го він співпрацював із нинішнім мером Дніпра Борисом Філатовим та іншими представниками партії УКРОП. Потім приєднався до команди кандидата в президенти Володимира Зеленського. З травня 2019-го останній зробив Тимошенка заступником голови своєї адміністрації. Цю посаду він зберіг і після звільнення свого першого шефа Андрія Богдана.

У команді Андрія Єрмака Тимошенко став куратором найамбітнішого довоєнного проєкту Зеленського — програми “Велике будівництво”. У січні минулого року його звільнили з ОП. Відтоді він не мав відношення до органів державної влади і випав з інформаційного поля.

За час роботи в ОП Тимошенко кілька разів потрапляв в епіцентр публічних скандалів. Зокрема, саме він — як джерело — надав кільком ЗМІ “заяву на звільнення” Богдана, хоча це був фейковий документ.

У вересні 2022 року позаштатний агент НАБУ Євген Шевченко заявив про масштабне розкрадання гуманітарної допомоги в Запоріжжі та Запорізькій області, яка потім перепродувалася через супермаркети. За його даними, сума розкрадання склала 322 млн грн. Причетними Шевченко назвав запорізьких чиновників, а також окремих посадових осіб ОПУ. Тимошенко свою причетність до цієї справи заперечив.

У жовтні 2022 року Кирило Тимошенко потрапив у скандал через позашляховик Chevrolet Tahoe, який був переданий Україні як гуманітарна допомога. Американська компанія General Motors передала Україні 50 таких автівок для гуманітарних місій і вивезення громадян із зони бойових дій. Один позашляховик опинився в користуванні Державного управління справами і став фактично службовим авто Кирила Тимошенка. Коли скандал набув розголосу, Тимошенко передав транспортний засіб в один із прифронтових регіонів.

Також заступник керівника ОПУ декілька разів був помічений за кермом чужого автомобіля Porsche Taycan вартістю близько 100 тис. доларів. Сам Тимошенко пояснив, що брав авто покататися. Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало перевірку за цим фактом, але про результати відомство не повідомляло.

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