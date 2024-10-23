Колишньому військовому, який є батьком трьох дітей, ТЦК відмовив у відстрочці: яка причина

Колишньому військовослужбовцю відмовили у підтвердженні відстрочки від мобілізації як багатодітному батькові. У ТЦК мотивували своє рішення тим, що він не надав свідоцтва про народження дітей із зазначенням його батьківства.

Про це йдеться в рішенні Одеського обласного адміністративного суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Бюрократична тяганина почалася 12 травня 2024 року, коли під час зупинки на в'їзді до міста Ізмаїл Одеської області співробітник ТЦК повідомив колишнього військовослужбовця, що в системі "Оберіг" немає інформації про надану йому відстрочку.

При цьому цей чоловік був звільнений із лав ЗСУ в травні 2023 року на підставі ст. 23 Закону про мобілізацію, оскільки на його утриманні перебували троє дітей віком до 18 років. Відповідний запис було зроблено у його військовому квитку.

У колишнього військового був іще один документ - посвідчення управління праці та соціального захисту населення, яким його визнали багатодітним батьком, що має на утриманні трьох дітей.

Попри це чоловікові запропонували звернутися до ТЦК. Не гаючи часу, він уже 15 травня надіслав відповідну заяву разом із підтвердними документами, яка була отримана військкоматом 28 травня 2024 року.

Проте 1 червня колишньому військовому зателефонували із ТЦК і запропонували з’явитися для оновлення облікових даних та написання заяви про надання відстрочки. 19 червня йому надійшов лист із повідомленням про відмову у наданні відстрочки, оскільки він не надав свідоцтва про народження дітей із зазначенням його батьківства.

Що вирішив суд

З цього приводу чоловік звернувся до Одеського окружного адміністративного суду, який ухвалив рішення, яким зобов’язав ТЦК “повторно розглянути заяву про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації та прийняти рішення про надання відстрочки на підставі п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У рішенні суду звернули увагу на зміни, внесені до Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" у квітні 2024 року, згідно з якими не підлягають призову чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей, за винятком осіб з заборгованістю за аліменти.

Нагадаємо, військовий юрист Роман Лихачов звернув увагу на велику кількість судових рішень про те, що заброньованого мобілізували незаконно. Але поки людина отримає це рішення, весь цей час вона служитиме.

Схеми ухилення від мобілізації! Як працює підпілля медичних довідок і скільки коштує "відстрочка"?

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