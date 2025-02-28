Забій свині закінчився смертю чоловіка: подробиці моторошної трагедії на Тернопільщині

Чоловік помер ще до приїзду бригади екстреної медичної допомоги.

Нещасний випадок з летальними наслідками стався на Тернопільщині в одному із сіл Борщівської міської громади. Загинув 44-річний чоловік, який разом з родичем та сусідом колов свиню на подвір’ї.

Про це повідомили в поліції Тернопільської області.

У якийсь момент тварина різко смикнулася, і чоловік випадково поранився ножем. Лезо ножа потрапило в стегнову артерію, що призвело до великої втрати крові.

Очевидці намагалися зупинити кровотечу, але їхні зусилля не мали результату.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України з приміткою “нещасний випадок”. Триває слідство для з’ясування всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, на Тернопільщині молодик запросив друзів на день народження та порубав їх сокирою.

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