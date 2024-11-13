Коломойський подав апеляцію: суд розглядає скаргу бізнесмена (трансляція)

Бізнесмен подав апеляцію на ухвалу слідчого судді про повернення відводу детективу НАБУ.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду розглядає апеляційну скаргу бізнесмена Ігора Коломойського на ухвалу слідчого судді про повернення відводу детективу НАБУ.

Пряму трансляцію засідання суду можна подивитися нижче

"Справа" Ігоря Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня 2024 року сплив граничний термін тримання Коломойського під вартою. Бізнесменові було змінено запобіжний захід на заставу. Проте Коломойський досі перебуває в ув'язненні.

Справа, через яку бізнесмен досі перебуває в СІЗО, стосується подій 2003 року, коли було скоєно напад на директора однієї з юридичних компаній у Криму. Цю справу поновили в один день зі справою "Приватбанку".

Європейський суд з прав людини розпочав розгляд скарги адвокатів Коломойського щодо незаконності його кримінального переслідування та допущених під час нього порушень прав і свобод.

Крім того, стало відомо, що міжнародні експерти IAC ISHR знайшли порушення у справі Коломойського.

Своєю чергою, сам Ігор Коломойськй поскаржився, що Шевченківський суд Києва ухвалює рішення "за дзвінком згори".

Крім того, недавно адвокат бізнесмена "розніс" закиди колишнього заступника генпрокурора про погрози.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про скандальну справу, та з'ясовував, що "закидають" бізнесменові та що не так зі звинуваченнями.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.