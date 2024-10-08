Коломойський та Боголюбов ніколи не контролювали JKX Oil & Gas, підстав для санкцій не існує – нардеп спростував маніпуляції

Юрист наголосив, що бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбовим ніколи не контролювали британську компанію JKX Oil & Gas.

Народний депутат, заслужений юрист і доктор юридичних наук Михайло Цимбалюк, зробив заяву щодо перекручування його коментаря у ЗМІ стосовно британської компанії JKX Oil & Gas, пов’язуючи це з брудною інформаційною кампанією.

Він наголосив, що після детального вивчення документів може впевнено стверджувати, що Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов ніколи не контролювали цю компанію.

"Розібравшись досконало в документах, я, як фаховий юрист, можу впевнено заявити, що Коломойський з Боголюбовим ніколи не контролювали британську JKX Oil & Gas", – заявив Цимбалюк на своїй сторінці у Facebook

За словами юриста, з 2014 до 2022 року Коломойський і Боголюбов придбали лише 27,5% акцій компанії, що зросло до 32,5% у 2022 році. Він пояснив, що така частка не дає права на вирішальний вплив на управлінські рішення, а лише на отримання дивідендів. Важливим моментом також є той факт, що JKX Oil & Gas торгувалася на Лондонській біржі, де акціонери не мають права втручатися у рішення менеджменту, який складається з незалежної ради директорів.

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Як підтвердження, юрист звернув увагу на судову справу 2015 року у Високому суді Лондона, де рада директорів JKX обмежила права голосу компанії Eclears Group, яка належала Коломойському і Боголюбову. Це ще раз доводить незалежність компанії від групи "Приват".

"Що маємо у підсумку? Є британська компанія яка торгується на біржі, менеджмент незалежний, частка Привату 27,5% не дає права вирішального впливу, ця компанія має дочірні підприємства з 2014 по 2022 в рф, після повномасштабного вторгнення компанія долучається до міжнародних санкцій і самоусувається від будь-якого контролю над російськими активами і активно фінансово підтримує ЗСУ, після чого російський суд визнає JKX екстремістською організацією і націоналізовує контрольовані нею до 2022 року російські активи", – пише Цимбалюк.

"Основними активами JKX сьогодні є нафтогазовидобувні підприємства в Україні - СП ПГНК і Угорщині. Жодних законодавчих та інших підстав застосування в Україні санкцій до цих підприємств – не існує", – підсумовує він.

"Справа" Ігоря Коломойського

Нагадаємо, 2 вересня 2024 року сплив граничний термін тримання Коломойського під вартою. Бізнесменові було змінено запобіжний захід на заставу. Проте Коломойський досі перебуває в ув'язненні.

Справа, через яку бізнесмен досі перебуває в СІЗО, стосується подій 2003 року, коли було скоєно напад на директора однієї з юридичних компаній у Криму. Цю справу поновили в один день зі справою "Приватбанку".

Європейський суд з прав людини розпочав розгляд скарги адвокатів Коломойського щодо незаконності його кримінального переслідування та допущених під час нього порушень прав і свобод.

Крім того, стало відомо, що міжнародні експерти IAC ISHR знайшли порушення у справі Коломойського.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про скандальну справу, та з'ясовував, що "закидають" бізнесменові та що не так зі звинуваченнями.

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