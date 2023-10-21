Коломойський в СІЗО не отримує потрібних йому ліків — адвокат

Під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання СБУ бізнесмен Ігор Коломойський не має можливості вживати прописані йому медичні препарати від цукрового діабету та панкреатиту.

Про це повідомив адвокат бізнесмена Олександр Лисак, передає УНІАН.

За його словами, у СІЗО Коломойському відмовили у можливості приймати препарат "Оземпік", заявивши, що необхідність у ньому відсутня.

Адвокат вважає, що ігнорування потреб підзахисного може завдати серйозної шкоди його здоров'ю, оскільки згаданий препарат було прописано приймати на постійній основі, щоб забезпечити належний рівень глюкози в крові та зберегти нормальну функцію підшлункової залози.

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“Ця відмова є неприйнятною і порушує право на медичну допомогу, яке гарантується кожному громадянину, зокрема особам, які перебувають під вартою. Відсутність доступу до необхідних медичних засобів та ліків є серйозною загрозою для здоров'я та життя мого підзахисного", - заявив Олександр Лисак.

Адвокат закликає компетентні органи негайно переглянути своє рішення та надати можливість Ігорю Коломойському продовжити прийом препарату "Оземпік" під наглядом медичних фахівців.

"Ігор Коломойський, як і будь-яка інша особа, яка утримується під вартою, має право на гідне ставлення та належну медичну допомогу. Ігнорування цих прав порушує положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, Конституції України та Закону України "Про попереднє ув’язнення", - зазначив адвокат, додавши, що захист здоров'я підозрюваного є невід'ємною частиною гарантій справедливого кримінального процесу.

Нагадаємо, раніше адвокати бізнесмена Ігоря Коломойського повідомили, що з моменту взяття бізнесмена під варту правоохоронці не проводили з ним жодних слідчих дій. Саме тому захисники наполягають на зміні запобіжного заходу на цілодобовий домашній арешт.

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