Коломойський відстоюватиме свою честь, гідність та ділову репутацію в суді у спорі проти ексзаступника генпрокурора Вербицького

Такий позов складений у зв’язку з поширенням недостовірної інформації Дмитром Вербицьким про Ігоря Коломойського.

Наближчим часом бізнесмен Ігор Коломойський подасть позовну заяву про захист честі, гідності та ділової репутації до екcзаступника Генерального прокурора Дмитра Вербицького.

Про це розповів адвокат Ігоря Коломойського Олександр Лисак.

За словами адвоката, такий позов складений у зв’язку з поширенням недостовірної інформації Дмитром Вербицьким про Ігоря Коломойського. Зокрема, екс-прокурор стверджував про нібито здійснення бізнесменом тиску на нього, прокурорів Офісу Генерального прокурора та їх родичів.

Також Вербицький грубо порушив презумпцію невинуватості Ігоря Коломойського, адже відсутній вирок суду, який встановив би вину бізнесмена. Крім цього, колишній заступник генпрокурора поширив неправдиву інформацію про передавання обвинувального акту відносно Ігоря Коломойського до суду та про те, що нібито Ігор Коломойський знаходиться в "тюрмі" (насправді Ігор Коломойський перебуває під вартою в Відділі забезпечення досудового розслідування СБУ).

Нагадаємо, що ексзаступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький 6 листопада 2024 року дав інтерв’ю, в якому розповів в тому числі й про Ігоря Коломойського.

Адвокат Коломойського "розніс" закиди колишнього заступника генпрокурора про погрози

Також раніше у ЗМІ з'явилася інформація про те, що на той час заступник генпрокурора Вербицький мешкає в будинку в елітному котеджному містечку в Києві, який його племінник купив за ціною, що в шість разів менша за ринкову. Також у ЗМІ писали, що дівчина Вербицького у 2024 році стала власницею елітного майна на суму щонайменше 52 млн грн, не маючи для цього власних офіційних доходів.

Раніше бізнесмен Ігор Коломойський поскаржився, що Шевченківський суд Києва ухвалює рішення за дзвінком згори.

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