Коломойський залишиться під вартою: суд не зменшив заставу бізнесмену

Київський апеляційний суд не задовольнив скаргу адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського на зменшення застави у 3,9 мільярдів гривень.

Ігорю Коломойському, якого підозрюють за трьома статтями, зокрема шахрайстві, відмиванні грошей та заволодінні коштами "ПриватБанку", суд не зменшив заставу.

Про це повідомляє "Суспільне".

На початку судового засідання адвокати бізнесмена звернулися до суду з клопотанням, аби їхній підзахисному дозволили перебувати поряд з адвокатами, а не в скляному боксі. Суд це клопотання задовольнив.

Ігор Коломойський з адвокатами у суді 6 жовтня / Фото: Суспільне

Суддя поінформувала, що громадянство Ігоря Коломойського було припинено від 17 липня 2022 року. Бізнесмен відповів, що міграційна служба про це його не повідомляла. Натомість він визнав, що має паспорти Кіпру та Ізраїлю.

Прокурори заявили, що у Коломойського окрім внутрішнього паспорта громадянина Ізраїлю є і закордонний. Про це свідчать документи посольства Ізраїлю в Україні.

За словами прокурорів, якщо суд пом'якшить Коломойському запобіжний захід, який не передбачатиме тримання під вартою, є ризики його переховування від слідства на території Кіпру та Ізраїлю.

"Якщо сторона обвинувачення звернеться з відповідним запитом по міжнародну правову допомогу до вказаних країн для видачі Ігоря Валерійовича, то Європейська конвенція про допомогу в кримінальних справах містить застереження щодо Республіки Кіпр, в якій говориться, що уряд Республіки Кіпр залишає за собою право відмовити у передачі своїх громадян. Існує реальний ризик того, що Ігор Валерійович, перебуваючи на території даної країни, не буде виданий взагалі для кримінального переслідування на території України", — наголосив прокурор.

Своєю чергою, адвокати бізнесмена наполягають, що їхній підзахисний не має наміру переховувати від слідства впливати на свідків чи перешкоджати слідству.

"З 2015 року він перебуває в Україні і нікуди не виїздив, має міцні соціальні зв'язки, дружина поруч перебуває, має активну громадянську позицію в допомозі нашим Збройним силам. Тому казати, що людина буде перешкоджати, якимось чином схиляти слідство на свою сторону, на мою думку, є недоречним. Ми зацікавлені в тому, щоб не перешкоджати, сприяти, з'являтись", — сказав адвокат Коломойського Олександр Лисак.

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Суд над Коломойським 6 жовтня

Шевченківський райсуд Києва 6 жовтня розгляднув апеляцію адвокатів бізнесмена Ігоря Коломойського. Захисники просили скасувати збільшення застави до 3,9 млрд грн.

Зазначимо, що 15 вересня Шевченківський райсуд Києва збільшив заставу Коломойському від 509 млн грн до 3 млрд 891 млн грн у зв'язку з врученням йому нової підозри.

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