Коломойського не вивозять із СІЗО на суд після інтерв'ю на 2 мільйони переглядів

Ігор Коломойський / © ТСН

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Після публікації на YouTube ролика, який набрав майже два мільйони переглядів, і в якому бізнесмен Ігор Коломойський висловив своє бачення ситуації в Україні, його перестали вивозити зі слідчого ізолятора на лікування та судові засідання.



Так, сьогодні, 3 листопада, у Київському апеляційному суді мало відбутися засідання, на якому Коломойський із адвокатами оскаржували б рішення Подільського суду столиці про продовження тримання під вартою у справі про привласнення коштів «ПриватБанку». Але підсудного не привезли.

Спершу адвокатам повідомили, що він нібито виявив бажання брати участь у засіданні через відеоконференцзв’язок. Потім версія змінилася: суддя заявив, що Коломойського не доставили через загрозу ракетного удару — хоча в той момент жодної тривоги не було. А вже під час самого засідання з ізолятора повідомили, що арештованого не привезли через побоювання за життя та здоров’я самого персоналу СІЗО. Аналогічна історія сталася і вчора, 2 листопада. Вранці бізнесмена відмовилися везти на медичне обстеження та лікування, хоча на нього чекав цілий консиліум лікарів, а ввечері — не доправили до суду.

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Адвокати припускають, що така поведінка правоохоронців пов’язана з нещодавніми заявами бізнесмена — зокрема про реальний курс гривні та можливі наслідки переговорів із Росією.

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«Вчора у лікарні був зібраний консиліум лікарів, де мало бути погодження про стан його здоров’я і так далі. Дозволи були, але доправлення не було. Сьогодні засідання — суд першої інстанції надав дозвіл, суд апеляційний надав дозвіл на доставку, утім її не було», — розповів адвокат Ігоря Коломойського Олег Пушкар.

На уточнюю запитання адвокат додав: «Договорився? Можна і так сказати. Утім, що найцікавіше: він же не сказав чогось такого, що не відповідає дійсності».

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням: Коломойського не вивозять з СІЗО на суд після інтерв'ю на 2 мільйони переглядів

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