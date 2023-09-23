Коломойському незаконно відмовляють у зустрічі з дружиною – адвокат

Бізнесмену Ігорю Коломойському, якому 2 вересня повідомили про підозру у справі "ПриватБанку", незаконно відмовляють у зустрічі з дружиною.

Про це заявив його адвокат Олександр Лисак, пише Telegraf.

Адвокати бізнесмена вбачають у діях детектива Бюро економічної безпеки та прокурора ознаки умисного зловживання наданим їм процесуальним правом дозволу на побачення підозрюваного із його дружиною.

Як розповів правозахисник, ще 6 вересня захист Коломойського звернувся до детектива БЕБ та Офісу генпрокурора з клопотанням про надання дружині Коломойського – Ірині – дозволу на побачення з чоловіком у Києві. Однак 8 вересня без повідомлення сторони захисту детектив відмовив у задоволенні цього клопотання, а рішення про відмову не надали.

Згодом врешті постанову про відмову захист отримав, але у документі детектив написав, що "кримінальним процесуальним законодавством не передбачено виключне право підозрюваного на побачення із членами родини, у тому числі й з дружиною". А також нібито містить ризики неправомірного впливу на свідків, втрати доказів тощо.

Адвокат Коломойського вказав, що правоохоронці не вірно розуміють норми законодавства, оскільки, за версією силовиків, нормативна база закріплює нібито лише право підозрюваного на побачення з членами родини, а не обов’язок для органу досудового розслідування надавати дозвіл на такі побачення.

Адже дружина Коломойського не є ані фігурантом справи, ані свідком, спілкування з яким обмежено за ухвалою слідчого судді. Крім того Ірина Коломойська не має жодного відношення до обставин нібито вчиненого кримінального правопорушення.

"Тож підстав стверджувати про її можливий вплив на свідків не має, та бути не може", — підсумував Лисак.

За його словами, захист Коломойського вже двічі оскаржував рішення детектива БЕБ в Печерському райсуді. Першу скаргу подали ще 13 вересня, "і станом на сьогоднішній день вона досі не розглянута, рішення по скарзі не прийнято".

19 вересня захист бізнесмена повторно звернувся до Печерського райсуду.

"Станом на сьогоднішній день її теж не розглянули, рішення по скарзі не прийнято. Крім того, сторона захисту неодноразово зверталася до слідчого судді Шевченківського райсуду, щоб надати підозрюваному дозвіл на побачення із дружиною. І також жодної інформації про дату та час розгляду клопотань стороні захисту не надійшло", — розповів Олександр Лисак.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва переобрав запобіжний захід бізнесмену в частині застави, встановивши її розмір у 3 млрд 891 млн гривень.

Адвокати бізнесмена заявили, що ухвалу про збільшення застави винесли з численними порушеннями.

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