Коломойському нібито знову загрожує небезпека: адвокат розповів про закрите засідання суду

Ігор Коломойський

Реклама

Адвокат бізнесмена Ігоря Коломойського Олег Пушкар повідомив, що під час закритого судового засідання розглядалося питання застосування заходів безпеки щодо його підзахисного. За словами захисника, сторона обвинувачення також заявила про можливі загрози іншим учасникам судового процесу, однак не конкретизувала, кому саме.

Про це Пушкар розповів журналістам після засідання суду.

Реклама

«Предметом судового засідання було застосування заходів безпеки стосовно Ігоря Валерійовича Коломойського. Однак, як заявила сторона обвинувачення, і інших учасників процесу. Без конкретизації», — зазначив адвокат.

Реклама

Захист Коломойського нагадав про попередні повідомлення щодо можливого замаху

За словами Пушкара, ситуація нагадує події січня-лютого 2026 року, коли Коломойського не доставили на засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради, попри відповідний дозвіл суду.

Тоді, як стверджує адвокат, захист отримав лист від Служби безпеки України, в якому йшлося про інформацію щодо можливого замаху на бізнесмена, нібито отриману під час контррозвідувальних заходів.

«Ми отримали лист від Служби безпеки України за підписом дуже поважної особи Департаменту захисту національної державності. У зв'язку з тим, що у ході контррозвідувальних заходів отримано інформацію про те, що на Ігоря Валерійовича Коломойського може бути здійснено замах», — розповів Пушкар.

За його словами, після цього адвокати вимагали належного реагування правоохоронців, зокрема внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань та визнання Коломойського потерпілим.

Реклама

Однак, як заявляє захисник, відповідного кримінального провадження відкрито не було. СБУ переадресувала звернення до Національної поліції, а спроби оскаржити невнесення відомостей до ЄРДР у судах не дали результату.

На думку Пушкара, це ставить під сумнів обґрунтованість попередніх повідомлень про можливий замах.

«Тепер, судячи з усього, ці загрози знову з'явились», — зауважив адвокат.

Водночас сама відмова у внесенні відомостей до ЄРДР не є юридичним підтвердженням відсутності загроз.

Реклама

Суд вимагає додаткових відомостей від прокуратури

Пушкар повідомив, що судове засідання наразі не завершене. Після заслуховування позицій сторін суд зобов'язав прокурора надати додаткові відомості, необхідні для розгляду питання щодо заходів безпеки.

Адвокат пояснив, що відповідно до законодавства суд має перевірити фактичні обставини, на яких ґрунтується відповідне клопотання.

«Суд має впевнитися, чи дійсно існують загрози, для того щоб адекватно оцінити їх наявність, існування і застосування тих заходів безпеки, про які клопоче ініціатор звернення», — наголосив захисник.

Адвокат поставив під сумнів необхідність закритого судового процесу

Окремо Пушкар розкритикував проведення засідання в закритому режимі. Він звернув увагу на те, що в будівлі суду вже діють заходи контролю відвідувачів, зокрема перевірка документів, особистих речей та проходження через металодетектори. Адвокат поставив під сумнів, чи є заявлені загрози достатньою підставою для обмеження відкритості судового розгляду.

Він також не виключив можливості оскарження відповідних процесуальних рішень у Європейському суді з прав людини.

За словами Пушкара, захист Коломойського вже подавав численні звернення до ЄСПЛ щодо ймовірних порушень прав бізнесмена, однак наразі не отримав бажаних результатів.

Нагадаємо, після публікації на YouTube ролика, який набрав майже два мільйони переглядів, і в якому бізнесмен Ігор Коломойський висловив своє бачення ситуації в Україні, його перестали вивозити зі слідчого ізолятора на лікування та судові засідання. Раніше у Київському апеляційному суді мало відбутися засідання, на якому Коломойський із адвокатами оскаржували б рішення Подільського суду столиці про продовження тримання під вартою у справі про привласнення коштів «ПриватБанку». Але підсудного не привезли.

Новини партнерів

Новини партнерів